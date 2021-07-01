В МЭР рассказали о влиянии ситуации с COVID-19 на российскую экономику
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэкономразвития (МЭР) Полину Крючкову.
«Коронавирус, безусловно, является структурным фактором и на краткосрочном, и на среднесрочном горизонте. На горизонте одного-двух лет мы продолжаем оставаться заложниками эпидемиологической ситуации», — сказала она.
Замглавы ведомства отметила, что темпы вакцинации и возможные мутации вируса оказывают влияние на уровень открытости экономики, что влияет на её развитие в дальнейшем.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти будут точечно принимать решения, позволяющие предприятиям преодолеть ситуацию с коронавирусом.
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