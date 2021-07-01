В МЭР рассказали о влиянии ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Развитие российской экономики в ближайшие год-два будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэкономразвития (МЭР) Полину Крючкову.

«Коронавирус, безусловно, является структурным фактором и на краткосрочном, и на среднесрочном горизонте. На горизонте одного-двух лет мы продолжаем оставаться заложниками эпидемиологической ситуации», — сказала она.

Замглавы ведомства отметила, что темпы вакцинации и возможные мутации вируса оказывают влияние на уровень открытости экономики, что влияет на её развитие в дальнейшем.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти будут точечно принимать решения, позволяющие предприятиям преодолеть ситуацию с коронавирусом.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.