В Испании завершился обмен песет на евро

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В Испании с 1 июля окончательно прекратился обмен старой испанской валюты — песет — на евро.
В Испании завершился обмен песет на евро
  • AFP

Как пишет EL Pais, накануне испанцы в последний раз в банках могли обменять песеты. С июля песеты в Испании могут быть использованы только в качестве предмета для коллекционирования.

Обмену подлежали все старые банкноты и монеты, выпущенные после 1939 года. Для банкнот, выданных в период гражданской войны (с 1936 по 1939 год), требовалась оценка экспертов. Самую большую ценность для обмена представляли монеты номиналом 5 песет 1945 года выпуска, за которые можно было выручить до €20 тыс.

Отмечается, что 30 июня перед испанскими банками выстроилась очередь желающих обменять песеты в последний раз.

Песета начала хождение в Испании в 1864 году, заменив эскудо. Евро пришёл на смену песете в 2002 году.

В 2014 году сообщалось, что за 15 лет жители Испании не обменяли на евро более 270 млрд песет.

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