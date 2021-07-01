В Москве одобрили субсидии для бизнеса на сумму 244 млн рублей

Экспертная комиссия Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрила ещё 225 заявок на субсидии и гранты для бизнеса на общую сумму 244 млн рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

При этом, по словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, всего с начала года столичным предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 млн рублей.

Так, он подчеркнул, что у бизнеса наиболее популярны компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках.

На последнем заседании комиссии основную часть средств одобрили экспортёрам столицы. Они получили 32 гранта на сумму 84 млн рублей и семь субсидий на 4,3 млн рублей.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.