Кабмин утвердил субсидирование на приобретение ПО для малого и среднего бизнеса

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут приобрести российское программное обеспечение (ПО) по более выгодным ценам. Правила субсидирования новых мер по поддержке предпринимателей утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

В соответствии с текстом документа, скидка должна составить 50% от средней рыночной стоимости. Субсидии будут напрямую предоставляться разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, должны будут снизить цену на свою продукцию для предприятий малого и среднего бизнеса.

«Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков... Принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения, поддержит отечественный ИТ-сектор», — говорится в официальном сообщении.

Для финансирования новой меры поддержки в нынешнем году предусмотрено выделение 1 млрд рублей, в 2022, 2023 и 2024 годах — по 2 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в условиях пандемии коронавируса малый и средний бизнес пострадал больше всех. По его словам, правительство предусмотрело целый набор мер, чтобы поддержать предпринимателей.