Продукция фермеров Подмосковья получила награды Международной молочной недели
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
Международная молочная неделя проводилась в Угличе (Ярославская область) с 20 по 25 июня. Организатор — Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия.
Лауреатами стали сыроварня «Сыр&Beer» из Королёва и «Братья Чебурашкины» из Дмитровского городского округа.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аграрии Севастополя планируют заложить ещё 200 га виноградников в 2021 году.