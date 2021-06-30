Продукция фермеров Подмосковья получила награды Международной молочной недели

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Московской области получили гран-при и пять медалей на конкурсе, который проходил в рамках Международной молочной недели, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

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РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1». Международная молочная неделя проводилась в Угличе (Ярославская область) с 20 по 25 июня. Организатор — Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия. Лауреатами стали сыроварня «Сыр&Beer» из Королёва и «Братья Чебурашкины» из Дмитровского городского округа. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аграрии Севастополя планируют заложить ещё 200 га виноградников в 2021 году.