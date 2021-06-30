Продукция фермеров Подмосковья получила награды Международной молочной недели

Короткая ссылка
Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Московской области получили гран-при и пять медалей на конкурсе, который проходил в рамках Международной молочной недели, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Продукция фермеров Подмосковья получила награды Международной молочной недели
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

Международная молочная неделя проводилась в Угличе (Ярославская область) с 20 по 25 июня. Организатор — Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия.

Лауреатами стали сыроварня «Сыр&Beer» из Королёва и «Братья Чебурашкины» из Дмитровского городского округа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аграрии Севастополя планируют заложить ещё 200 га виноградников в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить