Эксперт прокомментировал статью чешского журналиста о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT статью чешского журналиста Адама Черны об условиях окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Очевидно, что критики «Северного потока — 2» раньше говорили о том, что надо остановить строительство, что нельзя строить, когда это не удалось, они переключаются на следующую стадию — на эксплуатацию. То есть, когда понятно, что их предыдущие усилия не увенчались успехом, они предлагают, давайте, какие-то условия пропишем, то есть обременения для этого газопровода. Основная идея — давайте пропишем, издадим специальный закон, потому что по нынешнему законодательству это делать запрещено. Вы не можете перекрывать работу газопровода с связи с какими-то событиями», — добавил он.

Эксперт отметил, что проект реализуется в исключительной экономической зоне и эксплуатируется по общим европейским законам.

«В европейских законах нет положения о том, что если нам нравятся действия страны-поставщика, тогда мы разрешаем использовать газопровод, а если нам не нравится политика страны-поставщика, тогда мы запрещаем или ограничиваем. Я думаю, что это довольно фантастический сценарий. Надо перелопатить всё европейское законодательство, которое касается использования газопроводов, то есть создать новые законы. Непонятно, что такое «давление» России на Украину, где это прописано, есть какие-то пункты? Подобные предложения абсурдны», — заключил специалист.

Ранее Черны рассказал об условиях окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в статье «Как вырвать стул из-под «Северного потока — 2» для портала iRozhlas.

По его словам, среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, «при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жёсткие условия пользования им».

По его мнению, это позволит связать «Северный поток — 2» с политическим контекстом и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.