Песков заявил, что масштабная помощь бизнесу сейчас не требуется

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Экономика России сейчас работает, ситуация не такая, как во время локдауна, масштабная помощь бизнесу не требуется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Песков заявил, что масштабная помощь бизнесу сейчас не требуется
  • РИА Новости

Он посоветовал предпринимателям занять «ответственную экономическую позицию» и ориентироваться на внутренние инвестиции.

«Бизнесу предлагается занять ответственную позицию, продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции, инвестиции в родную, отечественную экономику», — отметил Песков.

По его словам, состояние российской экономики на фоне пандемии коронавируса существенно отличается от того, каким оно было год назад: «Афтершоки остаются, но компаниям уже не требуется масштабная помощь». 

«(Предприятия. — RT) испытывают проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи», — резюмировал он.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии решений по компенсациям бизнесу из-за простоя.

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