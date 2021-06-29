Песков заявил, что масштабная помощь бизнесу сейчас не требуется
- РИА Новости
Он посоветовал предпринимателям занять «ответственную экономическую позицию» и ориентироваться на внутренние инвестиции.
«Бизнесу предлагается занять ответственную позицию, продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции, инвестиции в родную, отечественную экономику», — отметил Песков.
По его словам, состояние российской экономики на фоне пандемии коронавируса существенно отличается от того, каким оно было год назад: «Афтершоки остаются, но компаниям уже не требуется масштабная помощь».
«(Предприятия. — RT) испытывают проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи», — резюмировал он.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии решений по компенсациям бизнесу из-за простоя.