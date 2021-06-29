Аналитик рассказал, когда выгодно оформлять кредит

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, когда выгодно оформлять кредит.

В беседе с Life.ru он заявил, что после нескольких повышений ключевой ставки ЦБ стоимость заёмных средств продолжает расти.

Как отметил Переславский, получить кредиты легче из-за растущей ставки не будет — регулятор начинает ужесточать кредитную политику, обращая внимание банков на пополнение резервов по ссудам.

«Так что текущий момент для получения кредита представляется оптимальным — не все банки успели как следует задрать планку по стоимости долга. Так что лучше не затягивать с принятием решения и изучить максимальное количество возможных вариантов», — сказал эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в мае 2021 года средний размер потребительского кредита в России вырос на 43,6% за год и составил 294,5 тыс. рублей.