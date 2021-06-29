Силуанов рассказал о влиянии пандемии на экономику

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Министр финансов России Антон Силуанов в статье для журнала «Финансы» заявил, что российское правительство должно реагировать на масштабные изменения, которые привнесла пандемия коронавируса в глобальную экономику.
Силуанов рассказал о влиянии пандемии на экономику
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Он отметил, что промежуточным результатом пандемии стало крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики и её значительное изменение, а также что это требует оперативной донастройки бюджетной политики.

«Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки проводят политику по снижению зависимости отечественной экономики от иностранных валют, в том числе и от доллара. 

При этом она отметила, что доллар США по-прежнему остаётся частью валютного резерва в стране.

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