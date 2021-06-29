Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» на треть увеличили объём экспорта в 2020 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» по итогам 2020 года поставили за рубеж свою продукцию на сумму 1,2 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2019 года более чем в три раза.

«В 2020 году предприятия особой экономической зоны столицы поставили на международные рынки высокотехнологичные товары почти на 1,2 млрд рублей. Это порядка трети от суммарного объёма экспорта резидентов за всё время. По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент ОЭЗ. Произведённые ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира», — передаёт слова заммэрa НСН.

При этом Ефимов уточнил, что таких показателей удалось достичь благодaря увеличению числа резидентов ОЭЗ, а также за счёт наращивания экспортных поставок самими компаниями.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.