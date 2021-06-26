Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал об условии остановки «Северного потока — 2»

Лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет рассказал об условии использования «Северного потока — 2»: он не должен применяться для геостратегического влияния против другой страны, например Украины. В противном случае работу трубопровода можно остановить, отметил политик.

Об этом Лашет высказался в совместном интервью с другими кандидатами на пост канцлера — от «Зелёных» и от социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом.

«Геостратегические влияние было оговорено — он (трубопровод) не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договорённости», — цитирует лидера ХДС РИА Новости.

Как напомнил Шольц, транзит газа через украинскую территорию должен быть гарантирован, и по этому поводу нужно вести переговоры. В свою очередь, Бэрбок вновь выступила против реализации проекта — её партия активно критикует «Северный поток — 2».

Кандидат от «Зелёных» аргументировала свою позицию тем, что посетила Россию и «говорила с решающими акторами о его цели».

«Мне всегда говорили, что цель — это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так», — считает Бэрбок.

Во время Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин высказался о продолжении транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он напомнил, что у России с Украиной есть контракт по прокачке газа: в течение ближайших пяти лет российская сторона будет прокачивать до 40 млрд куб. м.

Президент также отметил, что Киев получает за транзит $1,5 млрд, но мог бы получать $3—5 млрд. Путин не стал исключать работу с ГТС Украины и в будущем — после завершения срока действия контракта на транзит.