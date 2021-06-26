Экономист прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT возможное отключение России от SWIFT.
Экономист прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
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«Мы должны понимать, что SWIFT — это не система расчётов, это не система каналов, по которым движутся деньги как таковые расчётные, деньги движутся по банковским каналам. SWIFT — это только система сообщений и система команд, которые дают движение этим самым деньгам. В самой России существует система платежей внутри Центрального банка», — пояснил Беляев.

Специалист добавил, что она решает все вопросы в передаче такого рода финансовых сообщений и движения денег по России и уже подавляющее большинство российских компаний пользуются подобной системой.

Кроме того, эксперт заявил, что Россия является достаточно «солидным и весомым» участником SWIFT.

«Все там передачи платные.... Россия там занимает достаточно серьёзный объём сообщения, значит, если Россию отключат, то SWIFT потерпит существенные убытки», — заключил собеседник RT.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил о том, что отключение России от платёжной системы SWIFT могло бы нанести ущерб экономике Европы.

По его словам, создание в России своей системы передачи финансовых сообщений говорит о поиске новых путей для государства.

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