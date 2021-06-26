Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Украине из-за «Северного потока — 2»

Власти Соединённых Штатов и Германии обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Как отмечается, в числе возможных вариантов помощи рассматриваются «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций».

Кроме того, США и ФРГ могут оказать помощь Украине с целью «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа из этой страны.

По данным агентства, стороны рассчитывают достичь договорённостей до визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Соединённые Штаты в июле.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с Меркель в Берлине.

В ходе переговоров глава Госдепа подчеркнул продолжающееся противодействие со стороны США газопроводу «Северный поток — 2» и призвал Германию предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности.