Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Украине из-за «Северного потока — 2»
Об этом информирует агентство Bloomberg.
Как отмечается, в числе возможных вариантов помощи рассматриваются «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций».
Кроме того, США и ФРГ могут оказать помощь Украине с целью «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа из этой страны.
По данным агентства, стороны рассчитывают достичь договорённостей до визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Соединённые Штаты в июле.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с Меркель в Берлине.
В ходе переговоров глава Госдепа подчеркнул продолжающееся противодействие со стороны США газопроводу «Северный поток — 2» и призвал Германию предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности.