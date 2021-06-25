Инвестор «Северного потока — 2» ответил на слова о «грязном газе»

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что по его мнению российский газ является качественным источником энергии для Европы.

До этого министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что по «Северному потоку — 2» транспортируется газ без соблюдения безопасности по выбросам метана.

«Газпром» эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим», — заявил Мерен в интервью РБК.

Он отметил, что российский газ не только качественный, но и очень надёжный.

Ранее стало известно, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2».