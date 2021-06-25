Инвестор «Северного потока — 2» ответил на слова о «грязном газе»
До этого министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что по «Северному потоку — 2» транспортируется газ без соблюдения безопасности по выбросам метана.
«Газпром» эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим», — заявил Мерен в интервью РБК.
Он отметил, что российский газ не только качественный, но и очень надёжный.
Ранее стало известно, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2».