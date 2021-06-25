В Тюмени оценили влияние пандемии на потребрынок в 2020 году

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В Тюмени оценили влияние пандемии на потребительский рынок в 2020 году.
В Тюмени оценили влияние пандемии на потребрынок в 2020 году
  • Reuters

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В период ограничений произошли качественные изменения и структурные сдвиги в формате торговли и общественного питания», — заявил глава города Руслан Кухарук в ходе ежегодного отчёта о проделанной работе.

По его словам, резким ростом характеризовалась интернет-торговля. Онлайн-продажи заняли около 60% общего объёма продаж.

Как добавил Кухарук, примерно 70% предприятий общественного питания стали функционировать на вынос и доставку.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии зарегистрировались 18,3 тыс. самозанятых граждан.

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