В Тюмени оценили влияние пандемии на потребрынок в 2020 году
- Reuters
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«В период ограничений произошли качественные изменения и структурные сдвиги в формате торговли и общественного питания», — заявил глава города Руслан Кухарук в ходе ежегодного отчёта о проделанной работе.
По его словам, резким ростом характеризовалась интернет-торговля. Онлайн-продажи заняли около 60% общего объёма продаж.
Как добавил Кухарук, примерно 70% предприятий общественного питания стали функционировать на вынос и доставку.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии зарегистрировались 18,3 тыс. самозанятых граждан.