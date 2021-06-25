В Тюмени оценили влияние пандемии на потребрынок в 2020 году

В Тюмени оценили влияние пандемии на потребительский рынок в 2020 году.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В период ограничений произошли качественные изменения и структурные сдвиги в формате торговли и общественного питания», — заявил глава города Руслан Кухарук в ходе ежегодного отчёта о проделанной работе.

По его словам, резким ростом характеризовалась интернет-торговля. Онлайн-продажи заняли около 60% общего объёма продаж.

Как добавил Кухарук, примерно 70% предприятий общественного питания стали функционировать на вынос и доставку.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии зарегистрировались 18,3 тыс. самозанятых граждан.