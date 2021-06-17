В Удмуртии рассказали о количестве самозанятых в регионе

В Удмуртии зарегистрировались 18,3 тыс. самозанятых граждан, заявил первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы посчитали, что с учётом самозанятых и с учётом малого и среднего предпринимателя, каждый пятый человек в Удмуртии занимается бизнесом», — заявил Сунцов.

Что касается малого и среднего бизнеса, то в регионе зарегистрировано 57,5 тыс. субъектов.

Республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе по численности предпринимателей на тысячу человек населения.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.