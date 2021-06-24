ВЭФ-2021 пройдёт в гибридном формате
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт фонда «Росконгресс».
«Мы ожидаем участия гостей высокого уровня как в традиционном — очном, так и в онлайн-формате. При этом подчеркну, что обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности является безусловным приоритетом при проведении мероприятия», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
На межведомственном совещании по комплексным вопросам подготовки ВЭФ напомнили о положительном опыте подготовки ПМЭФ-2021 с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Это будет принято во внимание при проведении форума во Владивостоке.
В частности, планируется организовать обязательное ПЦР-тестирование участников, передаёт Life.ru. Число пунктов в Москве и Владивостоке будет увеличено.
Ранее в Удмуртии подвели итоги работы на ПМЭФ.