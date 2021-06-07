В Удмуртии подвели итоги работы на ПМЭФ

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В Удмуртии подвели итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме.
В Удмуртии подвели итоги работы на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«За три дня работы на форуме мы подписали семь соглашений, приняли участие в четырёх сессиях, бизнес-завтраке и провели порядка 40 встреч», — заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, даже если хотя бы 20% оговорённых проектов будут реализованы, это принесёт региону около 35 млрд рублей инвестиций.

Республика подписала соглашения с Орловской областью, Карелией и Кабардино-Балкарией. Они носят социальный характер.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.

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