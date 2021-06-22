В России усилят контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов

Правительство России сообщило, что провозить в страну пестициды и агрохимикаты с 29 июня можно будет только через определённые пограничные пункты пропуска.

«С 29 июня 2021 года провозить в Россию пестициды и агрохимикаты можно будет только через определённые пограничные пункты пропуска. Это позволит усилить контроль за оборотом таких веществ, а также исключить попадание в страну опасного контрафакта», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что в списке 14 пунктов пропуска. Это четыре автомобильных погранпункта, три железнодорожных, три воздушных и четыре морских.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законопроект о возможности хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов.