Более 2,2 млрд рублей господдержки выплатили сельхозпроизводителям Подмосковья

Более 2,2 млрд рублей господдержки выплатили сельхозпроизводителям Московской области, что составляет 40% годовых субсидий.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«Речь идёт о федеральных и региональных финансовых средствах. То есть выплачено порядка 40% субсидий, что примерно соответствует прошлогоднему показателю», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Всего в 2021 году на региональную программу АПК направили 5,6 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд областных средств.

Ранее телеканал «360» сообщал, что план посевных работ в Московской области выполнили более чем на 90%.