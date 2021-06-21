В Удмуртии рассказали об объёме экспорта

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Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России — заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич сообщил, что с января по апрель 2021 года объём экспорта региона составил $248 млн.
В Удмуртии рассказали об объёме экспорта
  • Pixabay

Об этом пишет ИА «Удмуртия».    

Как отмечается, за этот же период в 2019 году объём экспорта составил $620 млн, в 2020 году — $450 млн.

«Если посмотреть на эти цифры, за прошедшие четыре года мы уже находимся в другой лиге по экспорту. Но надо понять, за счёт чего такая статистика. Могу сказать, что структура экспорта у нас приблизительно остаётся такой же, соотношение отраслей остаётся неизменным», — прокомментировал ситуацию Хомич.

Он также отметил, что 6 августа стартует акселератор по выводу бизнеса Удмуртии на маркетплейсы.

Заявки начнут принимать с 15 июля.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.

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