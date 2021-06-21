Глава ЦБ назвала самую опасную стратегию инвестирования

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» заявила, что самой опасной стратегией инвестирования являются спекулятивные криптоактивы.
Глава ЦБ назвала самую опасную стратегию инвестирования
  • © Пресс-служба Банка России / РИА Новости

«Самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы», — сказала она.

Набиуллина объяснила, что в данном случае цена является очень волатильной, а потери «могут быть просто колоссальными».

Она добавила, что в криптоактивы «точно не нужно» инвестировать.

Ранее СЕО и генеральный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко назвал рынок криптовалют не лучшим активом для вложений.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.

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