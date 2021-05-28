Эксперт назвал рынок криптовалют не лучшим активом для вложений

СЕО и генеральный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко назвал рынок криптовалют не лучшим активом для вложений.

«Рынок криптовалют — это высокорисковый рынок, и надо это понимать. Любое вложение здесь должно подразумевать, что могут произойти как взлёты этой валюты, так и полный крах», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, стоимость того или иного вида криптовалюты может зависеть от новостей, одного слова популярного человека или просто шутки, поэтому важно понимать, зачем нужна цифровая монета.

Как считает Ткаченко, для расчёта в срочной перспективе в интернете с продавцом криптовалюта может быть вполне рабочим инструментом.

«Конечно, наиболее удачными являются биткоин и эфириум. Остальные, такие как лайткоин или монеро, требуется внимательно изучить, прежде чем вложиться в них», — добавил он.

Ранее доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг биткоина.