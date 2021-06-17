Экономист дал прогноз по курсу рубля

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Экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода дал прогноз по курсу рубля.
Экономист дал прогноз по курсу рубля
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он отметил, что мировая экономика выходит из рецессии и в России восстановление идёт опережающими темпами. Комфортного уровня достигла и нефть.

Как считает Лобода, сформировались все фундаментальные условия для восстановления рубля, но остались и «точки давления».

«Так, санкции никуда не делись», — пояснил он.

По мнению эксперта, в случае нейтрального сценария к осени доллар может опуститься до диапазона 68—70 рублей, а евро окажется на уровне 82—84 рубля.

Ранее финансовый аналитик Эдуард Матвеев в беседе с URA.RU дал советы по инвестированию летом.

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