Инвестиционный стратег оценил возможное влияние встречи Путина и Байдена на российскую экономику

Инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин оценил возможное влияние встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на российскую экономику.

«В ходе встречи лидеров двух стран достигнут ряд результатов. Так, стороны договорились о том, что послы России и США вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Также главы держав достигли решения о продлении договора СНВ-3, консультации продолжатся на межведомственном уровне», — напомнил он в беседе с Life.ru.

По его словам, такие договорённости свидетельствуют о продвижении в двусторонних отношениях.

Как считает Бахтин, для отечественных активов итоги женевского саммита можно считать умеренно позитивными.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил в беседе с RT переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.