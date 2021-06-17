ЦБ Бразилии повысил ключевую ставку до 4,25% годовых

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Центробанк Бразилии принял решение о повышении ставки рефинансирования до 4,25% годовых.
ЦБ Бразилии повысил ключевую ставку до 4,25% годовых
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Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте регулятора.

«Учитывая базовый сценарий, баланс рисков и широкий спектр доступной информации... единогласно решил поднять базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта, до 4,25% годовых», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно документу, в будущем денежно-кредитная политика «может быть скорректирована для обеспечения соблюдения целевого показателя инфляции».

В Бразилии в условиях пандемии коронавируса резко ухудшилось экономическое положение: согласно прогнозам МВФ, ВВП страны может упасть сразу на 5,3% по итогам года.

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