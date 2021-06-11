Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина оценила влияние вакцинации от COVID-19 на ВВП.

«Что касается вклада вакцинации в рост ВВП, вакцинация создаёт коллективный иммунитет и, конечно, будет иметь положительное влияние на ВВП», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Она пояснила, что, «во-первых, могут быть сняты те оставшиеся ограничения, которые есть в ряде секторов, в том числе и в секторе услуг, во-вторых, уменьшены возможности таких ограничений каких-то волн, которые могут привести к новым ограничениям для экономики».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в стране.