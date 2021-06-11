ЦБ дал прогноз по восстановлению экономики России
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
«По оценкам Банка России, российская экономика вернётся к докризисному уровню уже в II квартале 2021 года. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий», — говорится в пресс-релизе ЦБ России.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России благодаря принятым мерам удалось удержать замедление экономики в умеренных границах в условиях пандемии коронавируса.