ЦБ дал прогноз по восстановлению экономики России

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По оценкам Центробанка России, отечественная экономика вернётся к докризисному уровню во II квартале 2021 года.
ЦБ дал прогноз по восстановлению экономики России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«По оценкам Банка России, российская экономика вернётся к докризисному уровню уже в II квартале 2021 года. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий», — говорится в пресс-релизе ЦБ России.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России благодаря принятым мерам удалось удержать замедление экономики в умеренных границах в условиях пандемии коронавируса.

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