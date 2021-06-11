ЦБ дал прогноз по восстановлению экономики России

По оценкам Центробанка России, отечественная экономика вернётся к докризисному уровню во II квартале 2021 года.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«По оценкам Банка России, российская экономика вернётся к докризисному уровню уже в II квартале 2021 года. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий», — говорится в пресс-релизе ЦБ России.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России благодаря принятым мерам удалось удержать замедление экономики в умеренных границах в условиях пандемии коронавируса.