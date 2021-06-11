В ФРГ заявили о необходимости найти решения по «Северному потоку — 2»

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Необходимо найти решения, которые развеют связанные с проектом «Северный поток — 2» опасения.
В ФРГ заявили о необходимости найти решения по «Северному потоку — 2»
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Об этом в интервью РИА Новости заявил политический директор МИД Германии Йенc Плётнер.

«Решение администрации США о приостановлении действия части санкций в отношении «Северного потока — 2» было важным. Теперь у нас есть возможность в партнёрстве со всеми участниками проекта начать поиск решений, которые развеяли бы связанные с ним опасения. Среди таковых и вопрос о транзите газа через территорию Украины», — сказал он.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее поприветствовал позицию администрации США о временном исключении компании Nord Stream 2 AG из пакета санкций и назвал решение Вашингтона воодушевляющим.

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