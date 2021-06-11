Россияне назвали размер зарплаты для финансовой независимости
- РИА Новости
Как пишет РБК, главным критерием финансовой независимости респонденты назвали достойную зарплату. Так ответили 82% опрошенных.
Отмечается, что большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем 74,9 тыс. рублей в месяц.
Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей — 104,4 тыс. рублей, жителей Санкт-Петербурга — 98,5 тыс. рублей и Владивостока — 92,7 тыс. рублей.
Исследование проводилось в июне 2020 года в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.
Ранее аналитики выяснили, какая зарплата может заставить жителей России отказаться от отпусков.
В среднем по России, как отмечают аналитики, сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тыс. рублей.
Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей.
Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.