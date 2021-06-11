Россияне назвали размер зарплаты для финансовой независимости

Короткая ссылка
Согласно исследованию СК «Сбербанк страхование жизни», сами себя финансово независимыми считают почти две трети россиян.
Россияне назвали размер зарплаты для финансовой независимости
  • РИА Новости

Как пишет РБК, главным критерием финансовой независимости респонденты назвали достойную зарплату. Так ответили 82% опрошенных.

Отмечается, что большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем 74,9 тыс. рублей в месяц.

Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей — 104,4 тыс. рублей, жителей Санкт-Петербурга — 98,5 тыс. рублей и Владивостока — 92,7 тыс. рублей.

Исследование проводилось в июне 2020 года в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

Ранее аналитики выяснили, какая зарплата может заставить жителей России отказаться от отпусков

В среднем по России, как отмечают аналитики, сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тыс. рублей.

Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить