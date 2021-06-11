Бундестаг отклонил призыв к отказу от «Северного потока — 2»

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Бундестаг в ходе голосования отклонил проект партии зелёных о пересмотре политики по отношению к России и отказе от «Северного потока — 2».
Бундестаг отклонил призыв к отказу от «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Кто голосует за? Зелёные. Кто голосует против? Все остальные фракции, за исключением СвДП. Воздержались? Фракция СвДП. Таким образом, предложение отклонено», — цитирует РИА Новости вице-спикера Ганса-Петера Фридриха.

Вынесенный на рассмотрение документ назывался «Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство».

Среди его пунктов был призыв к отказу от строительства «Северного потока — 2».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американская сторона продолжит принимать ограничительные меры в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

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