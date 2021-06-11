Бундестаг отклонил призыв к отказу от «Северного потока — 2»
- Reuters
«Кто голосует за? Зелёные. Кто голосует против? Все остальные фракции, за исключением СвДП. Воздержались? Фракция СвДП. Таким образом, предложение отклонено», — цитирует РИА Новости вице-спикера Ганса-Петера Фридриха.
Вынесенный на рассмотрение документ назывался «Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство».
Среди его пунктов был призыв к отказу от строительства «Северного потока — 2».
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американская сторона продолжит принимать ограничительные меры в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».