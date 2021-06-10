США продолжат принимать меры против участников проекта «Северный поток — 2»
- Reuters
«Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в подпадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать наше сохраняющееся несогласие с этим», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему считают создание газопровода «плохой сделкой» для европейских партнёров США.
Ранее в Nord Stream 2 AG анонсировали старт пусконаладочных работ по заполнению первой нитки газопровода «Северный поток — 2» газом.