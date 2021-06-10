В Тюменской области выдали более 1800 ипотечных кредитов по программе «Господдержка 2020» с начала года

Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало более 1800 ипотечных кредитов по программе «Господдержка 2020» на сумму, превышающую 5 млрд рублей.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Сбер расширил льготную ипотеку новым сервисом. Теперь семьи с двумя и более детьми, а также семьи, в которых есть ребёнок с инвалидностью, могут получить кредит с господдержкой на строительство дома», — заявил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

По его словам, программа с господдержкой продолжает выдаваться на квартиры в новостройках.

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