В ЦБ рассказали об объёмах международных резервов России

В Центробанке России рассказали об объёмах международных резервов страны.

Как сообщается на сайте регулятора, они сократились до $605,2 млрд.

«Объём международных резервов по состоянию на 4 июня составил $605,2 млрд, сократившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сокращение произошло под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.