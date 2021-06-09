Кулеба сожалеет о позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»
«Не могли не поговорить о «Северном потоке — 2», мне очень жаль, что Украина и Германия имеют разные позиции относительно этого проекта. Но я получил очень чёткую позицию, очень чёткие уверения в том, что Германия осознаёт все риски для Украины, связанные с этим проектом, и хочет помочь Украине их уменьшить», — цитирует украинского министра РИА Новости.
По словам Кулебы, Киев не уверен в том, что Москва гарантирует загрузку украинской газотранспортной системы после запуска «Северного потока — 2». По его мнению, Украина сомневается «в способности и желании России придерживаться любых договорённостей».
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока — 2» свершившимся фактом.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.