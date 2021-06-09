Кулеба сожалеет о позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сожалеет, что позиция Германии отличается от украинской по вопросу «Северного потока — 2». Об этом он сказал во время брифинга с германским коллегой Хайко Маасом.

«Не могли не поговорить о «Северном потоке — 2», мне очень жаль, что Украина и Германия имеют разные позиции относительно этого проекта. Но я получил очень чёткую позицию, очень чёткие уверения в том, что Германия осознаёт все риски для Украины, связанные с этим проектом, и хочет помочь Украине их уменьшить», — цитирует украинского министра РИА Новости.

По словам Кулебы, Киев не уверен в том, что Москва гарантирует загрузку украинской газотранспортной системы после запуска «Северного потока — 2». По его мнению, Украина сомневается «в способности и желании России придерживаться любых договорённостей».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока — 2» свершившимся фактом.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

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