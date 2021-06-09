Эксперт прокомментировал сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива.

«Минэнерго и ФАС активно договаривались с нефтяниками на протяжении фактически всей весны, чтобы те меньше экспортировали сырья, насыщали внутренний рынок, не спешили или как-то аккуратно проводили профилактику на нефтеперерабатывающих заводах», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, можно сказать, что рекордные объёмы стали результатом усилий Минэнерго.

Как отметил Юшков, запасов топлива в России стало очень много, нефтеперерабатывающие заводы почти не уходили на плановый ремонт и не отправляли на экспорт.

Ранее ТАСС со ссылкой на протокол биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы сообщало, что объём запасов бензина и дизельного топлива впервые за два года достиг рекордного уровня.

Доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России кандидат экономических наук Владимир Трегубов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» оценил ситуацию на нефтяном рынке.