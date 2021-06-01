Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России, кандидат экономических наук Владимир Трегубов оценил ситуацию на нефтяном рынке.

«Рынок ожидал роста цен на нефть выше $70 за баррель. Дело в том, что в США начинается летний автомобильный сезон, а значит, спрос на сырьё вырастет», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, также вышли макроэкономические данные, согласно которым деловая активность в производственном секторе Китая в мае увеличила темпы роста, а КНР — один из крупнейших покупателей российской нефти.

Как считает эксперт, если новостной фон и дальше будет положительным, то, скорее всего, укрепление рубля продолжится до уровней 71 — 72 за доллар, а цены на нефть поднимутся до $75 за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.