Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

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Доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России, кандидат экономических наук Владимир Трегубов оценил ситуацию на нефтяном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке
  • Reuters

«Рынок ожидал роста цен на нефть выше $70 за баррель. Дело в том, что в США начинается летний автомобильный сезон, а значит, спрос на сырьё вырастет», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, также вышли макроэкономические данные, согласно которым деловая активность в производственном секторе Китая в мае увеличила темпы роста, а КНР — один из крупнейших покупателей российской нефти.

Как считает эксперт, если новостной фон и дальше будет положительным, то, скорее всего, укрепление рубля продолжится до уровней 71 — 72 за доллар, а цены на нефть поднимутся до $75 за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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