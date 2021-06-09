Путин принял участие в запуске производства на Амурском газоперерабатывающем заводе

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Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома» в районе города Свободного Амурской области.
Путин принял участие в запуске производства на Амурском газоперерабатывающем заводе
  • © Газпром

«Сегодня у нас значимое событие: российская компания «Газпром» вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа», — заявил глава государства.

Предполагается, что объёмы производства товарного газа на Амурском ГПЗ в год составят 38 млрд кубометров — в дальнейшем ресурс будет экспортироваться в Китай.

Также планируется производить гелий, этан, пропан, бутан и др. На полную мощность предприятие должно выйти в 2025 году.

В Кремле ранее подтвердили участие Путина в запуске Амурского газоперерабатывающего завода.

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