Президент России Владимир Путин примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании «Газпром». Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«В формате видеоконференции глава государства будет наблюдать за присоединением завода к магистральному газопроводу «Сила Сибири», из сырьевого газа которого на предприятии будут выделяться ценные компоненты — метан, этан, пропан, бутан и гелий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный завод станет мировым лидером по производству гелия — запланирован ежегодный объём в 60 млн кубометров.

В марте Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поддержал переход к разработке технико-экономического обоснования работ для газопровода «Сила Сибири — 2».