Эксперт оценил динамику курса рубля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил динамику курса рубля.

«На прошлой неделе рубль продолжал тестировать на прочность устоявшиеся торговые диапазоны. Главное достижение — провал USD/RUB под 73. Это важный локальный шаг, сравнимый с преодолением нефтью $70», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в перспективе ближайших лет кажется разумным придерживаться оптимистичного подхода к рублю и динамике цен на нефть и другой отечественный экспорт.

«Краткосрочная диспозиция, напротив, указывает на предпосылки для отскока доллара», — отметил эксперт. Как добавил Купцикевич, если это произойдёт, то может возникнуть хорошая точка входа для покупателей рубля.

В марте экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал динамику курса рубля.