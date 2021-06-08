Эксперт оценил динамику курса рубля

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил динамику курса рубля.
Эксперт оценил динамику курса рубля
  • РИА Новости

«На прошлой неделе рубль продолжал тестировать на прочность устоявшиеся торговые диапазоны. Главное достижение — провал USD/RUB под 73. Это важный локальный шаг, сравнимый с преодолением нефтью $70», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в перспективе ближайших лет кажется разумным придерживаться оптимистичного подхода к рублю и динамике цен на нефть и другой отечественный экспорт.

«Краткосрочная диспозиция, напротив, указывает на предпосылки для отскока доллара», — отметил эксперт. Как добавил Купцикевич, если это произойдёт, то может возникнуть хорошая точка входа для покупателей рубля.

В марте экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал динамику курса рубля.

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