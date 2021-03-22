Экономист прокомментировал динамику курса рубля

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко прокомментировал динамику курса рубля.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что на курс повлияла стоимость нефти марки Brent.

«Коррекция опускалась почти до отметки $61,49, поэтому рубль на фоне снижения котировок на фьючерсы на энергоносители ослабел», — пояснил Зайченко.

По его прогнозу, после завершения налоговых отчислений и выплат по концу I квартала, а также после завершения коррекции по нефти будет очередное укрепление российской валюты.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.