Блинкен заявил о поддержке интересов Украины из-за «Северного потока — 2»

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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американская администрация признаёт, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» является реальностью и Соединённые Штаты будут концентрировать внимание на вопросе поддержки интересов Украины.
Блинкен заявил о поддержке интересов Украины из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства. — RT) трубопровода было фактически решённым делом», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, в настоящее время США концентрируются на вопросе, как поддержать в складывающейся ситуации интересы Украины и ряда других заинтересованных государств, а также свои собственные.

Блинкен подчеркнул, что США не хотят «отравлять колодец» во взаимоотношениях с одним из своих ближайших союзников — Германией, вводя санкции в отношении участников проекта «Северный поток — 2». 

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин в телефонном разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шоллем призвал предотвратить завершение проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2».

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