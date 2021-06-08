Блинкен заявил о поддержке интересов Украины из-за «Северного потока — 2»
- Reuters
«Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства. — RT) трубопровода было фактически решённым делом», — цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, в настоящее время США концентрируются на вопросе, как поддержать в складывающейся ситуации интересы Украины и ряда других заинтересованных государств, а также свои собственные.
Блинкен подчеркнул, что США не хотят «отравлять колодец» во взаимоотношениях с одним из своих ближайших союзников — Германией, вводя санкции в отношении участников проекта «Северный поток — 2».
Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин в телефонном разговоре с советником госсекретаря США Дереком Шоллем призвал предотвратить завершение проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2».