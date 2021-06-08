Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 46,1% за пять месяцев

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 46,1% за январь — май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает НСН.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в прошлом году в этот период в столице действовал строгий режим самоизоляции.

«Оборот организаций торговли и услуг растёт темпами, опережающими инфляционные. Выручка с начала года выросла на 46,1% и составила 5,57 трлн рублей», — уточнил он.

По его словам, несмотря на традиционное сезонное снижение оборотов в мае по сравнению с апрелем, в целом сохраняется восходящий тренд. По итогам пяти месяцев почти во всех секторах зафиксированы двузначные приросты к аналогичному периоду 2020 года.

К примеру, оборот сферы услуг за январь — май составил 3,1 трлн рублей (+50,1%), а показатели оборота розничной торговли выросли до 2,5 трлн рублей (+41,6%), передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что с января по апрель 2021 года выручка предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 36,5% и составила 1,25 трлн рублей.