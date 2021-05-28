Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 36,5% с января по апрель

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С января по апрель 2021 года выручка предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 36,5% и составила 1,25 трлн рублей.
Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 36,5% с января по апрель
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Оборот торговли с января по апрель включительно вырос на 30%, составив в апреле 551,9 млрд рублей, оборот сферы услуг, в том числе финансовых, страховых и услуг связи, — на 42,1% и составил 703,8 млрд рублей», — заявил заммэра Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что обороты непродовольственной торговли выросли за этот же период на 23,8%, торговли продовольственными товарами — на 13,6%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году.

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