Частные инвесторы могут вложить 60 млрд рублей в Самарскую область

Частные инвесторы собираются вложить 60 млрд рублей в Самарскую область. Об этом стало известно по итогам работы делегации региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает volga.news.

Самый крупный инвестпроект — экологический проект компании «Ветроэнергетика» по созданию ветропарков. Его реализация запланирована в Красноармейском районе.

Ещё одно соглашение представители областного правительства заключили с банком «Открытие».

«На форуме мы подписали соглашений на 60 млрд рублей с созданием 12 200 рабочих мест. Все проекты начинают реализацию в этом году», — заявил министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.