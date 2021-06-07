Частные инвесторы могут вложить 60 млрд рублей в Самарскую область

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Частные инвесторы собираются вложить 60 млрд рублей в Самарскую область. Об этом стало известно по итогам работы делегации региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым на Петербургском международном экономическом форуме.
Частные инвесторы могут вложить 60 млрд рублей в Самарскую область
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

Самый крупный инвестпроект — экологический проект компании «Ветроэнергетика» по созданию ветропарков. Его реализация запланирована в Красноармейском районе.

Ещё одно соглашение представители областного правительства заключили с банком «Открытие».

«На форуме мы подписали соглашений на 60 млрд рублей с созданием 12 200 рабочих мест. Все проекты начинают реализацию в этом году», — заявил министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.

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