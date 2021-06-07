Частные инвесторы могут вложить 60 млрд рублей в Самарскую область
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
Самый крупный инвестпроект — экологический проект компании «Ветроэнергетика» по созданию ветропарков. Его реализация запланирована в Красноармейском районе.
Ещё одно соглашение представители областного правительства заключили с банком «Открытие».
«На форуме мы подписали соглашений на 60 млрд рублей с созданием 12 200 рабочих мест. Все проекты начинают реализацию в этом году», — заявил министр экономического развития Дмитрий Богданов.
Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная Поляна» подписали на ПМЭФ соглашение о создании горного экокурорта на плато Лагонаки.