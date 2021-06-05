Сечин предупредил о риске дефицита нефти и газа в мире

Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, считает глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, такое мнение он выразил во время сессии «Трансформация мировой энергетики» на ПМЭФ.

«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определённый дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — цитирует его РИА Новости.

Сечин добавил, что следствием ранее принятых решений стала нынешняя ситуация на рынке металлов, когда крупнейшие производители железной руды недооценили спрос и произошедшее недоинвестирование в отрасли привело к дефициту, который влияет на весь мир.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что к 2030 году мировой спрос на нефть начнёт снижаться.