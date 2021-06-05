Дерипаска назвал ряд условий для удвоения ВВП России за десять лет

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что Россия могла бы удвоить свой ВВП за десять лет — для этого необходимо увеличение рынка облигаций, выход на рынки капитала и создание быстрых скоростных грузовых дорог, которые соединят Европу и Азию.

Об этом бизнесмен рассказал в беседе с РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас 110 трлн нашего ВВП. Я считаю, десять лет стабильности позволят нам в 2,5 раза увеличить наш ВВП в рублях», — сказал Дерипаска.

По его мнению, российский рынок облигаций составляет 30 трлн рублей, что «унизительно мало», и сегодня «нужно порядка 70 трлн рублей».

По словам миллиардера, долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», при этом данный вопрос не решить без поддержки регулятора.

Также он отметил важность рынка капитала. Дерипаска подчеркнул, что этот путь прошли Китай, Ближний Восток и Корея, и Россия «в состоянии пройти» его, несмотря на санкции.

Наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре должно стать следующим шагом, считает предприниматель.

«У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — сказал Дерипаска. По его мнению, поручить это следовало бы РЖД или «другой уполномоченной компании».

Ранее Дерипаска выразил мнение, что в России настали хорошие времена. Он также добавил: «И теперь вопрос, что называется, в нас (в предпринимателях. — RT)».