Дерипаска назвал ряд условий для удвоения ВВП России за десять лет
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Об этом бизнесмен рассказал в беседе с РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
«У нас 110 трлн нашего ВВП. Я считаю, десять лет стабильности позволят нам в 2,5 раза увеличить наш ВВП в рублях», — сказал Дерипаска.
По его мнению, российский рынок облигаций составляет 30 трлн рублей, что «унизительно мало», и сегодня «нужно порядка 70 трлн рублей».
По словам миллиардера, долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», при этом данный вопрос не решить без поддержки регулятора.
Также он отметил важность рынка капитала. Дерипаска подчеркнул, что этот путь прошли Китай, Ближний Восток и Корея, и Россия «в состоянии пройти» его, несмотря на санкции.
Наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре должно стать следующим шагом, считает предприниматель.
«У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — сказал Дерипаска. По его мнению, поручить это следовало бы РЖД или «другой уполномоченной компании».
Ранее Дерипаска выразил мнение, что в России настали хорошие времена. Он также добавил: «И теперь вопрос, что называется, в нас (в предпринимателях. — RT)».