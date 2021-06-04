В Зерновом союзе дали прогноз по урожаю 2021 года

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Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский дал прогноз по урожаю 2021 года.
В Зерновом союзе дали прогноз по урожаю 2021 года
  • © Дмитрий Степанов
  • РИА Новости

«В этом году нас ожидает совсем неплохой урожай. Мы оцениваем общий уровень зерна, который соберём в валовом сборе, в 128 млн т, в составе этого урожая — 82 млн т пшеницы. Это очень хороший урожай. Он ориентировочно находится на третьем месте в историческом развитии», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, второй урожай был в 2020 году, а первый — в 2017-м, когда собрали 135,4 млн т.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году.

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