В Зерновом союзе дали прогноз по урожаю 2021 года

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский дал прогноз по урожаю 2021 года.

«В этом году нас ожидает совсем неплохой урожай. Мы оцениваем общий уровень зерна, который соберём в валовом сборе, в 128 млн т, в составе этого урожая — 82 млн т пшеницы. Это очень хороший урожай. Он ориентировочно находится на третьем месте в историческом развитии», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, второй урожай был в 2020 году, а первый — в 2017-м, когда собрали 135,4 млн т.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке аграриев в 2021 году.