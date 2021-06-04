В Зерновом союзе прокомментировали ситуацию с ценами на пшеницу

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Глава Зернового союза Аркадий Злочевский прокомментировал ситуацию с ценами на пшеницу.
В Зерновом союзе прокомментировали ситуацию с ценами на пшеницу
  • Reuters

«Уже сработал режим накопления запасов, который в этом году был принят правительством. В этом году общий уровень запасов зерновых — рекордный за всю историю. 30 млн тонн — общий уровень», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это прямое следствие недовывоза зерна и всех принятых ограничений.

«Поскольку мы играем первую скрипку на рынке пшеницы и от нас зависят потребители, то мировые цены на пшеницу выросли», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что экспортная пошлина на пшеницу и меслин со 2 июня составит $28,1 за тонну.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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