Челябинская область попала в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов

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Челябинская область попала в первую десятку Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России.
Челябинская область попала в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Алексея Текслера.

Данные нового рейтинга объявили на Петербургском международном экономическом форуме. Челябинская область оказалась на девятом месте.

«Объём инвестиций в основной капитал Челябинской области в 2020 году составил 322,2 млрд рублей, что на 21 млрд больше, чем в 2019 году», — отметили в пресс-службе.

В I квартале 2021 года показатель вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 64,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжат работу по развитию инвестиционной привлекательности.

Также kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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